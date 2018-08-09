IAG Airlines mit mehr Fluggästen

British Airways Boeing 777-300ER (Foto: BA)

British Airways, Iberia, Aer Lingus und Vueling sind in der International Airlines Group (IAG) zusammengeschlossen, zusammen transportierten die Airlines im Juli 2018 insgesamt 11,485 Millionen Passagiere.

Verglichen mit dem Vorjahresjuli entspricht dies einem Wachstum von 6,9 Prozent. Das Angebot an Sitzplatzkilometern wurde im Berichtsmonat Juli um 5,7 Prozent auf 30,245 Milliarden ausgebaut. Die Nachfrage verbesserte sich um 7,5 Prozent auf 26,606 Milliarden Sitzplatzkilometer. Die Auslastung hat sich um 1,6 Prozentpunkte auf hohe 88,0 Prozent verbessert.

Im Cargo Bereich absolvierten die drei Airlines insgesamt 462 Millionen Tonnenkilometer, das waren 3,1 Prozent weniger als im Vorjahresjuli.

In den ersten sieben Monaten 2018 konnten die Airlines der IAG insgesamt 64,216 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das entspricht einem Wachstum von 7,8 Prozent.