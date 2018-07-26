IAG Airlines mit mehr Fluggästen

Aer Lingus Airbus A330 (Foto: Aer Lingus)

British Airways, Iberia, Aer Lingus und Vueling sind in der International Airlines Group (IAG) zusammengeschlossen, zusammen transportierten die Airlines im Juni 2018 insgesamt 10,624 Millionen Passagiere.

Verglichen mit dem Vorjahresjuni entspricht dies einem Wachstum von 8,9 Prozent. Das Angebot an Sitzplatzkilometern wurde im Berichtsmonat Juni um 9,1 Prozent auf 28,579 Milliarden gesteigert. Die Nachfrage verbesserte sich um 9,1 Prozent auf 24,965 Milliarden Sitzplatzkilometer. Die Auslastung hat sich um 3,1 Prozentpunkte auf 87,4 Prozent verbessert.

Im Cargo Bereich transportierten die drei Airlines insgesamt 458 Millionen Tonnenkilometer, das waren 4,3 Prozent weniger als im Vorjahresjuni.

Im ersten Halbjahr 2018 konnten die Airlines der IAG insgesamt 52,731 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das entspricht einem Wachstum von acht Prozent.