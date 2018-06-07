IAG Airlines mit mehr Fluggästen

British Airways Boeing 777-300ER (Foto: BA)

British Airways, Iberia, Aer Lingus und Vueling sind in der International Airlines Group (IAG) zusammengeschlossen, zusammen transportierten die Airlines im Mai 2018 insgesamt 9,970 Millionen Passagiere.

Verglichen mit dem Vorjahresmai entspricht dies einem Wachstum von 9,5 Prozent. Das Angebot an Sitzplatzkilometern wurde im Berichtsmonat Mai um 7,1 Prozent auf 28,338 Milliarden gesteigert. Die Nachfrage verbesserte sich um zehn Prozent auf 23,426 Milliarden Sitzplatzkilometer. Die Auslastung hat sich um 2,2 Prozentpunkte auf 82,7 Prozent verbessert.

Im Cargo Bereich transportierten die drei Airlines insgesamt 475 Millionen Tonnenkilometer, das war praktisch gleich viel wie im Vorjahresmai.

In den ersten vier Monaten des laufenden Jahres konnten die Airlines in der IAG Gruppe insgesamt 42,107 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das entspricht einem Plus von 7,8 Prozent.