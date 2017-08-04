IAG Airlines mit mehr Fluggästen

Iberia Airbus A340 (Foto: Airbus)

British Airways, Iberia, Aer Lingus und Vueling sind in der International Airlines Group (IAG) zusammengeschlossen, zusammen transportierten die Airlines im Juli 2017 insgesamt 10,739 Millionen Passagiere.

Verglichen mit dem Vorjahresjuli entspricht dies einem Wachstum von 0,9 Prozent. Das Angebot an Sitzplatzkilometern wurde im Berichtsmonat Juli um 1,1 Prozent auf 28,623 Milliarden ausgebaut. Die Nachfrage verbesserte sich um 0,7 Prozent auf 24,741 Milliarden Sitzplatzkilometer. Die Auslastung hat sich um 0,4 Prozentpunkte auf immer noch hohe 86,4 Prozent abgeschwächt.

Im Cargo Bereich absolvierten die drei Airlines insgesamt 477 Millionen Tonnenkilometer, das waren 6,7 Prozent mehr als im Vorjahresjuli.

In den ersten sieben Monaten 2017 konnten die Airlines der IAG insgesamt 59,545 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das entspricht einem Wachstum von 3,9 Prozent.