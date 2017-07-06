IAG Airlines mit mehr Fluggästen

British Airways Boeing 777-300ER (Foto: BA)

British Airways, Iberia, Aer Lingus und Vueling sind in der International Airlines Group (IAG) zusammengeschlossen, zusammen transportierten die Airlines im Juni 2017 insgesamt 9,752 Millionen Passagiere.

Verglichen mit dem Vorjahresjuni entspricht dies einem Wachstum von 3,2 Prozent. Das Angebot an Sitzplatzkilometern wurde im Berichtsmonat Juni um 3,5 Prozent auf 27,127 Milliarden gesteigert. Die Nachfrage verbesserte sich um 3,9 Prozent auf 22,878 Milliarden Sitzplatzkilometer. Die Auslastung hat sich um 0,3 Prozentpunkte auf 84,3 Prozent verbessert.

Im Cargo Bereich transportierten die drei Airlines insgesamt 479 Millionen Tonnenkilometer, das waren 11,7 Prozent mehr als im Vorjahresjuni.

Im ersten Halbjahr 2017 konnten die Airlines der IAG insgesamt 48,806 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das entspricht einem Wachstum von 4,6 Prozent.