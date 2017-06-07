IAG Airlines mit mehr Fluggästen

British Airways Boeing 777-300ER (Foto: BA)

British Airways, Iberia, Aer Lingus und Vueling sind in der International Airlines Group (IAG) zusammengeschlossen, zusammen transportierten die Airlines im Mai 2017 insgesamt 9,109 Millionen Passagiere.

Verglichen mit dem Vorjahresmai entspricht dies einem Wachstum von 2,6 Prozent. Das Angebot an Sitzplatzkilometern wurde im Berichtsmonat Mai um 0,9 Prozent auf 26,450 Milliarden gesteigert. Die Nachfrage verbesserte sich um 1,8 Prozent auf 21,290 Milliarden Sitzplatzkilometer. Die Auslastung hat sich um 0,7 Prozentpunkte auf 80,5 Prozent verbessert.

Im Cargo Bereich transportierten die drei Airlines insgesamt 474 Millionen Tonnenkilometer, das waren 4,6 Prozent mehr als im Vorjahresmai.

In den ersten vier Monaten des laufenden Jahres konnten die Airlines in der IAG Gruppe insgesamt 39,054 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das entspricht einem Plus von 4,9 Prozent.