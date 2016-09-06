IAG Airlines mit mehr Fluggästen

British Airways Boeing 777-300ER (Foto: BA)

British Airways, Iberia, Aer Lingus und Vueling sind in der International Airlines Group (IAG) zusammengeschlossen, zusammen transportierten die Airlines im August 2016 10,572 Millionen Passagiere.

Verglichen mit dem Vorjahresaugust entspricht dies einem Wachstum von 9,9 Prozent, rechnet man die neu dazu gekommenen Passagierzahlen von Aer Lingus heraus, konnte IAG gleichwohl noch um 3,1 Prozent wachsen. Das Angebot an Sitzplatzkilometern wurde im Berichtsmonat August um neun Prozent (Pro-forma 3,9 Prozent) auf 28,509 Milliarden ausgebaut. Die Nachfrage verbesserte sich um 7,9 Prozent (Pro-forma 2,7 Prozent) auf 24,480 Milliarden Sitzplatzkilometer. Die Auslastung hat sich um 0,8 Prozentpunkte auf immer noch hohe 85,9 Prozent verschlechtert. Im Cargo Bereich absolvierten die drei Airlines insgesamt 437 Millionen Tonnenkilometer, das waren 3,3 Prozent mehr als im Vorjahresaugust.

In den ersten acht Monaten 2016 konnten die Airlines der IAG insgesamt 67,893 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das entspricht einem Wachstum von 18,9 Prozent (Pro-forma 7,0 Prozent).