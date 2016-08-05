IAG Airlines mit mehr Fluggästen

British Airways Boeing 777-300ER (Foto: BA)

British Airways, Iberia, Aer Lingus und Vueling sind in der International Airlines Group (IAG) zusammengeschlossen, zusammen transportierten die Airlines im Juli 2016 10,645 Millionen Passagiere.

Verglichen mit dem Vorjahresjuli entspricht dies einem Wachstum von 20,6 Prozent, rechnet man die neu dazu gekommenen Passagierzahlen von Aer Lingus heraus, konnte IAG gleichwohl noch um 6,9 Prozent wachsen. Das Angebot an Sitzplatzkilometern wurde im Berichtsmonat Juli um 14,3 Prozent (Pro-forma 4,6 Prozent) auf 28,317 Milliarden ausgebaut. Die Nachfrage verbesserte sich um 15,7 Prozent (Pro-forma 5,6 Prozent) auf 24,571 Milliarden Sitzplatzkilometer. Die Auslastung hat sich um 1,1 Prozentpunkte auf hohe 86,8 Prozent verbessert. Im Cargo Bereich absolvierten die drei Airlines insgesamt 447 Millionen Tonnenkilometer, das waren 5,9 Prozent mehr als im Vorjahresjuli.

In den ersten sieben Monaten 2016 konnten die Airlines der IAG insgesamt 57,321 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das entspricht einem Wachstum von 20,8 Prozent (Pro-forma 7,7 Prozent).