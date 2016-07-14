IAG Airlines mit mehr Fluggästen

British Airways Boeing 777-300ER (Foto: BA)

British Airways, Iberia, Aer Lingus und Vueling sind in der International Airlines Group (IAG) zusammengeschlossen, zusammen transportierten die Airlines im Juni 2016 9,453 Millionen Passagiere.

Verglichen mit dem Vorjahresjuni entspricht dies einem Wachstum von 21,3 Prozent, rechnet man die neu dazu gekommenen Passagierzahlen von Aer Lingus heraus, konnte IAG gleichwohl noch um 7,1 Prozent zulegen. Das Angebot an Sitzplatzkilometern wurde im Berichtsmonat Juni um 13,2 Prozent (Pro-forma 3,3 Prozent) auf 26,201 Milliarden gesteigert. Die Nachfrage verbesserte sich um 13,6 Prozent (Pro-forma 3,5 Prozent) auf 22,021 Milliarden Sitzplatzkilometer. Die Auslastung hat sich um 0,3 Prozentpunkte auf 84 Prozent verbessert. Im Cargo Bereich transportierten die drei Airlines insgesamt 429 Millionen Tonnenkilometer, das waren 3,1 Prozent mehr als im Vorjahresjuni.

Im ersten Halbjahr 2016 konnten die Airlines der IAG insgesamt 46,676 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das entspricht einem Wachstum von 20,8 Prozent (Pro-forma 7,9 Prozent).