IAG Airlines mit mehr Fluggästen

British Airways, Iberia, Aer Lingus und Vueling sind in der International Airlines Group (IAG) zusammengeschlossen, zusammen transportierten die Airlines im Mai 2016 8,874 Millionen Passagiere.

Verglichen mit dem Vorjahresmai entspricht dies einem Wachstum von 21,3 Prozent, rechnet man die neu dazu gekommenen Passagierzahlen von Aer Lingus heraus, konnte IAG gleichwohl noch um 7,3 Prozent zulegen. Das Angebot an Sitzplatzkilometern wurde im Berichtsmonat Mai um 14,1 Prozent (Pro-forma 4,5 Prozent) auf 26,211 Milliarden gesteigert. Die Nachfrage verbesserte sich um 14,1 Prozent (Pro-forma 4,4 Prozent) auf 20,919 Milliarden Sitzplatzkilometer. Die Auslastung hat sich um 0,1 Prozentpunkte auf 79,8 Prozent verschlechtert. Im Cargo Bereich transportierten die drei Airlines insgesamt 453 Millionen Tonnenkilometer, das waren 3,7 Prozent mehr als im Vorjahresmai.