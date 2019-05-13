IAG Airlines melden soliden April

British Airways Boeing 777-300ER (Foto: BA)

Die Airlines in der International Airlines Group (IAG) transportierten im April 2019 zusammen 9,852 Millionen Passagiere, das entspricht einem Plus von 7,3 Prozent.

In der IAG sind British Airways, Iberia, Vueling und Aer Lingus und neu auch Level zusammengeschlossen. Die fünf Fluggesellschaften erhöhten das Angebot an Sitzplatzkilometern im Berichtsmonat April um 5,8 Prozent auf 28,103 Milliarden. Die Nachfrage verbesserte sich um 7,7 Prozent auf 23,443 Milliarden Sitzplatzkilometer. Die Auslastung hat sich um 1,5 Prozentpunkte auf 83,4 Prozent verbessert.

Im Cargo Bereich transportierten die drei Airlines insgesamt 471 Millionen Tonnenkilometer, das waren 1,9 Prozent weniger als im Vorjahresapril.