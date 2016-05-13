IAG Airlines melden Aprilzahlen

British Airways, Iberia, Aer Lingus und Vueling sind in der International Airlines Group (IAG) zusammengeschlossen, zusammen transportierten die Airlines im April 2016 7,980 Millionen Passagiere.

Verglichen mit dem Vorjahresapril entspricht dies einem Wachstum von 16,5 Prozent, rechnet man die neu dazu gekommenen Passagierzahlen von Aer Lingus heraus, konnte IAG gleichwohl noch um 4,0 Prozent zulegen. Das Angebot an Sitzplatzkilometern wurde im Berichtsmonat April um 10,7 Prozent (Pro-forma 2,6 Prozent) auf 24,589 Milliarden gesteigert. Die Nachfrage verbesserte sich um 10,9 Prozent (Pro-forma 2,8 Prozent) auf 19,133 Milliarden Sitzplatzkilometer. Die Auslastung hat sich um 0,2 Prozentpunkte auf 78,6 Prozent verbessert. Im Cargo Bereich transportierten die drei Airlines insgesamt 452 Millionen Tonnenkilometer, das waren 0,4 Prozent weniger als im Vorjahresfebruar.