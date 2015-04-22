Hop! übernimmt erste ATR 72-600

ATR 72-600 Hop! (Foto: ATR)

Am 10. April 2015 hat ATR Aircraft die Übergabe der ersten ATR 72-600 an die Air France Regionaltochter Hop! bekannt gegeben.

Die ATR 72-600 wird von Hop! bei dem dänischen Leasingspezialisten Nordic Aviation Capital eingemietet. In diesem Jahr wird die Regionaltochter von Air France insgesamt fünf ATR 72-600 übernehmen, mit diesen neuen Flugzeugen wird Hopp! ihre ältesten ATR 72-500 ersetzen. Hopp! betreibt momentan 24 ATR Turboprops. Hop! hat ihre ATR 72-600 für 72 Passagiere ausgelegt.