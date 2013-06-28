Hong Kong Aviation will 60 Airbusjets kaufen

Die Flugzeugleasinggesellschaft Hong Kong Aviation Capital (HKAC) hat während der Paris Air Show mit Airbus eine Grundsatzvereinbarung (MoU) über den Kauf von 60 Verkehrsflugzeugen aus der A320neo Familie unterzeichnet.

Im Einzelnen teilt sich der Auftrag in 40 A320neo und 20 A321neo auf. Nach den Worten von Hongkong Aviation Capital Geschäftsführer Donald Boyland wird dieser Airbusauftrag für die Finanzgesellschaft aus Hongkong der erste Direktauftrag an einen Flugzeugbauer überhaupt sein. In den vergangenen beiden Jahren sei man ausschließlich im Sale- and Lease back Geschäft mit A320 und A330 Verkehrsflugzeugen tätig gewesen. Falls die Bestellung finalisiert würde, hätte sie einen Wert von 6,4 Milliarden US Dollar.