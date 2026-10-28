HondaJet APMG S in Europa zugelassen

HondaJet APMG S (Foto: Honda Aircraft)

Die europäische Luftfahrtbehörde EASA hat dem HondaJet APMG S-Upgrade-Programm die Zulassung erteilt.

Das Upgrade-Programm wird über das Servicezentrum der Honda Aircraft Company in Greensboro, North Carolina, sowie über deren umfassendes globales Netzwerk autorisierter Servicezentren angeboten. Gebrauchte HondaJets, die bereits mit dem APMG S-Upgrade ausgestattet sind, können nun in allen Märkten mit entsprechender behördlicher Zulassung ohne Einschränkungen verwendet werden.

Die Zulassung des Upgrade-Programms eröffnet zudem neue Möglichkeiten auf dem Markt für gebrauchte HondaJet Flugzeuge. Kunden können ein Modell einer früheren Generation erwerben und es nachträglich mit dem APMG S-Paket aufrüsten lassen oder direkt ein bereits aufgerüstetes Flugzeug kaufen. So erhalten sie Zugang zu den neuesten zertifizierten Verbesserungen der Plattform.

Die Honda Aircraft Company bietet das APMG S-Modifikationspaket über ihr Servicezentrum in Greensboro, North Carolina, sowie über ihr weltweites Netzwerk autorisierter Servicezentren an. In Europa erfolgt die Installation unter anderem durch Rheinland Air Service in Deutschland, einem autorisierten Händler für den HondaJet.

Das HondaJet APMG S-Upgrade-Paket umfasst:

Eine schnellere Avionik-Verarbeitung durch aktualisierte Hardware und Software, die als Grundlage für zukünftige technologische Erweiterungen der bestehenden HondaJet Flotte dient.

Das „Advanced Steering Augmentation System“ (ASAS) – ein wesentliches Merkmal, das bereits im HondaJet Elite S eingeführt wurde und die Präzision bei der Steuerung sowie die Leistungsfähigkeit bei Seitenwind verbessert.

Eine Erhöhung des maximalen Abfluggewichts (MTOW) um 300 Pfund (136 kg) im Vergleich zu älteren Modellen, was die Nutzlastkapazität und die operative Flexibilität der Flugzeuge erweitert.

Grafische Funktion zur Berechnung von Gewicht und Schwerpunkt, die es Piloten ermöglicht, Start- und Landegewichte anhand von Beladungs- und Kraftstoffdaten schnell zu ermitteln.