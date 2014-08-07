Holländische Firma soll weiter nach MH370 suchen

Das australische Unfalluntersuchungsbüro ATSB hat eine niederländische Unternehmung mit der weiteren Suche nach der verschollenen Malaysian Airlines Boeing 777-200 von Flug MH370 beauftragt.

Die Spezialisten von Fugro Survey sollen von zwei Schiffen aus im Indischen Ozean ab September weiter nach der vermissten Boeing 777-200 suchen, dahingehend informierte das ATSB am sechsten August. Fugro Survey wird hauptsächlich mit Unterwassersonden nach dem verschollenen Großraumjet suchen. Die Sonden sind mit modernster Sonar- und Kameratechnik ausgestattet. Sie sollen innerhalb von einem Jahr insgesamt 60.000 Quadratkilometer Ozean systematisch absuchen. Die Aktion soll durch vier malaysische Schiffe unterstützt werden.