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Holländische Firma soll weiter nach MH370 suchen

07.08.2014 RK
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Das australische Unfalluntersuchungsbüro ATSB hat eine niederländische Unternehmung mit der weiteren Suche nach der verschollenen Malaysian Airlines Boeing 777-200 von Flug MH370 beauftragt.

Die Spezialisten von Fugro Survey sollen von zwei Schiffen aus im Indischen Ozean ab September weiter nach der vermissten Boeing 777-200 suchen, dahingehend informierte das ATSB am sechsten August. Fugro Survey wird hauptsächlich mit Unterwassersonden nach dem verschollenen Großraumjet suchen. Die Sonden sind mit modernster Sonar- und Kameratechnik ausgestattet. Sie sollen innerhalb von einem Jahr insgesamt 60.000 Quadratkilometer Ozean systematisch absuchen. Die Aktion soll durch vier malaysische Schiffe unterstützt werden.
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