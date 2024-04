HolidayCheck macht Flughafenvergleich

Eurowings Airbus A320 startet am Flughafen Nürnberg (Foto: Flughafen Nürnberg)

Aus Bayern fliegt es sich am besten: Mit Nürnberg und München liegen die beiden beliebtesten deutschen Flughäfen in dem südlichen Bundesland.

Das ist das Ergebnis eines Vergleichs des Reiseportals HolidayCheck (holidaycheck.de). Dafür wurden über 1,48 Millionen Rezensionen von insgesamt 55 europäischen Flughäfen bei Google und flightradar24 ermittelt und nach der Gesamtbewertung sowie in einzelnen Kategorien wie WLAN-Verfügbarkeit, Einreise oder Gastronomieangebot ausgewertet. Ziel war es, anhand der durchschnittlichen Bewertungen die Flughäfen mit der besten Chance auf einen reibungslosen Urlaubsbeginn, Zwischenstopp oder eine problemlose Rückkehr zu ermitteln.

Das sind die beliebtesten Flughäfen in Europa

2018 hat der neue Flughafen in Istanbul auf der europäischen Seite der Stadt seinen Betrieb aufgenommen. Bisher sorgt er für zufriedene Fluggäste: Mit einer durchschnittlichen Bewertung von 4,4 von fünf möglichen Punkten landet der Flughafen auf dem Spitzenplatz. Genauso beliebt zum Reisen sind die Flughäfen in Porto und Athen. Mit einer Bewertung von 4,3 folgen sieben weitere Flughäfen, die damit die oberen Ränge belegen. Dazu gehören die Flughäfen in Zürich, Helsinki, Ankara Esenboga, Prag, Alicante und Oslo.

Auch der Nürnberger Flughafen reiht sich mit einer Durchschnittsbewertung von 4,3 weit oben ein. Aktuell macht dieser mit einer weiteren Optimierung auf sich aufmerksam. Um die Wartezeiten weiter zu verringern, gibt es an dem bayerischen Start- und Landeplatz ab sofort eine automatische Gepäckaufgabe für die Reisenden.

Flughäfen in Bayern und Sachsen schneiden besonders gut ab

Neben Nürnberg gelingt weiteren deutschen Flughäfen eine Punktlandung in puncto Beliebtheit: München gehört demnach nicht nur zu den größten, sondern mit einer Durchschnittsbewertung von 4,1 auch zu den beliebtesten Start- und Landeplätzen in Deutschland. Die gleiche Bewertung weist der Flughafen in Leipzig/Halle auf, wo ab diesem Sommer mit Tirana und Bukarest zwei neue Ziele angeflogen werden. Überzeugt sind Reisende auch von dem 130 Kilometer entfernten, aber deutlich kleineren Flugplatz in Dresden. Die Menschen, die über Dresden reisen, bewerten den Flughafen im Schnitt mit vier von fünf möglichen Punkten. Die Top 5 der beliebtesten deutschen Flughäfen komplettiert Bremen mit einer durchschnittlichen Bewertung von 4,0.

Kein Flughafen schlechter als Hahn

Sanierungsbedürftige Gebäude, eine Insolvenz im Jahr 2021 und die große Entfernung zur ehemals namensgebenden Stadt Frankfurt („Flughafen Frankfurt-Hahn“): In der Öffentlichkeit, aber auch bei den Fluggästen kommt der TRIWO Hahn nicht gut weg. Mit 2,9 von fünf Punkten bildet der Flughafen das Schlusslicht im Gesamtvergleich. Auch der BER in Berlin-Brandenburg hat nur wenige Fans: Der Flughafen, der bereits während seines Baus aufgrund der Verzögerung in die Kritik geriet, kann auch bis heute eher wenige überzeugen und landet mit einer Durchschnittsbewertung von 3,1 im unteren Tableau. Mit je 3,5 Punkten schneiden die nordrhein-westfälischen Flughäfen in Köln/Bonn und Dortmund ebenfalls eher mäßig ab.

Bei den Flughäfen außerhalb der Bundesrepublik sorgen vor allem die britischen für Unmut: Mit einer durchschnittlichen Bewertung von 3,0 gehört Manchester Airport zu den unbeliebtesten. 3,2 bzw. 3,3 von fünf möglichen Punkten bescheren auch den beiden Londoner Flugplätzen in Luton und Stansted eine untere Platzierung.

Deutsche Flughäfen haben Nachholbedarf bei Gepäckabgabe

Die meisten UrlauberInnen kennen es: Das Flugzeug landet, danach muss jedoch stundenlang auf den Koffer am Gepäckband gewartet werden. Besonders in Deutschland läuft dieses Prozedere den Bewertungen zufolge schlecht. Mit einer durchschnittlichen Bewertung von 3,0 läuft die Ausgabe an deutschen Flughäfen am schlechtesten. Unzufrieden sind Reisende vor allem in Hahn und am Flughafen Niederrhein in Weeze. Auch die Pass- und Zollkontrolle bei der Einreise sowie die Verfügbarkeit von WLAN sind mit einer Durchschnittsbewertung von je 3,3 ausbaufähig. Schlusslichter bleiben die kleinen Flughäfen Hahn und Weeze, in Dortmund ist das Internetsurfen ebenfalls schwierig.

Besser läuft es an deutschen Flughäfen beim Check-in: Durchschnittlich 4,1 vergeben Reisende für den Vorgang. Reibungslos ans Gate kommen UrlauberInnen insbesondere in Bremen und Dresden. Die Erreichbarkeit mit öffentlichen Verkehrsmitteln wird ebenfalls positiv mit durchschnittlich vier von fünf Punkten bewertet. Spitzenreiter in dem Bereich sind Bremen und Nürnberg.

HolidayCheck.de