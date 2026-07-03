Hohes Ferienaufkommen am Airport Weeze

Flughafen Weeze (Foto: Flughafen Weeze)

Auch in den Sommerferien 2026 setzt sich das Wachstum am Airport Weeze fort. Für den Zeitraum vom 18. Juli bis zum 1. September 2026 erwartet die Flughafen Niederrhein GmbH rund 400.000 Passagiere.

Insgesamt sind 1.147 Abflüge geplant – ein Plus von 10,3 Prozent gegenüber dem Vergleichszeitraum der Sommerferien 2025. Reisende können in den Sommerferien 42 Ziele direkt ab Airport Weeze erreichen. Besonders gefragt bleiben klassische Urlaubsdestinationen in Spanien, Kroatien und Italien.

Mit 111 Abflügen ist Palma de Mallorca erneut das am häufigsten angeflogene Ziel im Streckennetz des Flughafens.

Der verkehrsreichste Tag der Sommerferien wird voraussichtlich der 21. Juli 2026 sein. An diesem Tag werden 28 Abflüge mit rund 5.200 abfliegenden Passagieren erwartet.

„Wir freuen uns, dass auch in diesem Sommer wieder so viele Gäste den Airport Weeze für ihre Urlaubsreise nutzen.

Wir empfehlen allen Reisenden ausreichend Zeit für Anreise, Check-in und Sicherheitskontrolle einzuplanen, damit die Sommerferien möglichst entspannt beginnen können“, sagt Dr. Sebastian Papst, CEO Airport Weeze.

„Besonders zum ersten Ferienwochenende ist mit einem erhöhten Verkehrsaufkommen rund um den Flughafen zu rechnen, denn zeitgleich findet vom 17. bis 19. Juli 2026 das Parookaville-Festival auf dem Flughafengelände statt. Vor allem individuell anreisende Fluggäste bitten wir, unbedingt die A57 Ausfahrt 5 (Sonsbeck) zu nutzen und der Beschilderung ‚Passengers Airport´ zu folgen, um den Abflugbereich zu erreichen“, ergänzt Tom Kurzweg, Mediensprecher der Flughafen Niederrhein GmbH.

Die nachfragestärksten Ziele in den Sommerferien 2026

1. Palma de Mallorca (PMI) – 111 Abflüge

2. Girona (GRO) – 92 Abflüge

3. Alicante (ALC) – 72 Abflüge

4. Málaga (AGP) – 71 Abflüge

5. Zadar (ZAD) – 60 Abflüge

6. Tanger (TNG) – 52 Abflüge

7. Thessaloniki (SKG) – 39 Abflüge

8. Nador (NDR) – 34 Abflüge

9. Bari (BRI) – 33 Abflüge

10. Cagliari (CAG), Edinburgh (EDI) und Pula (PUY) – jeweils 33 Abflüge