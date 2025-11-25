Hohe Nachfrage bei United Airlines

United Airlines Boeing 737 MAX 8 (Foto: United Airlines)

United Airlines rechnet mit großem Reiseaufkommen rund um Thanksgiving, die Airline kalkuliert mit rund 6,6 Millionen Passagieren über diese Zeit.

Die Tage um Thanksgiving sind in den USA traditionell eine sehr beliebte Reisezeit, auch in diesem Jahr. Allein United Airlines rechnet damit, vom 20. November bis 2. Dezember 2025 rund 6,6 Millionen Fluggäste zu befördern – etwa 300.000 mehr als im vergangenen Jahr. Der nachfragestärkste Reisetag ist mit schätzungsweise 600.000 Passagieren der Sonntag nach Thanksgiving (30. November 2025).

United führt rund um Thanksgiving über 4.500 Flüge pro Tag durch. Die beliebtesten US-Reiseziele bei den United-Gästen sind dabei Orlando, Las Vegas und Boston. International stehen Cancun, London und Frankfurt ganz oben in der Gunst. United rechnet zudem damit, dass an diesen Tagen fast zwei Millionen Stroopwafeln verteilt werden und dass beim Unterhaltungsangebot an Bord der Film Wicked mit Abstand am häufigsten gestreamt wird, da in den Kinos gerade sein Nachfolger angelaufen ist.