Hochdrucktest bestanden

Der 787 Dreamliner hat eine weitere Hürde vor seinem Erstflug überstanden. Die Testzelle bestand am Samstag den Hochdrucktest.

Boeing zeigt sich zufrieden mit den Testresultaten und ist froh einen weiteren Meilenstein im Dreamliner Programm vermelden zu können. Bei dem Test wurde die Zelle für Statiktests um den Faktor 1,5 höher Beansprucht als im maximal zulässigen Druckbereich bei normalem Flugbetrieb. Diese Versuchsreihen werden in der Fachsprache High Blow Tests genannt.