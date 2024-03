Heute wird der Flughafen Köln Bonn bestreikt

Köln Bonn Airport (Foto: Airport Köln-Bonn)

Heute wird auch am Flughafen Köln Bonn gestreikt, der Flughafen stellt sich auf erhebliche Beeinträchtigungen im Flugbetrieb ein.

Die Gewerkschaft ver.di hat für Donnerstag, 14. März, das Sicherheitspersonal an mehreren deutschen Flughäfen laut einer Mitteilung zu Streiks aufgerufen. Davon ist auch der Flughafen Köln/Bonn betroffen. Laut Gewerkschaft soll das Sicherheitspersonal an den Passagier-Kontrollstellen die Arbeit am Donnerstag ganztägig niederlegen.

Aufgrund der Streikankündigung ist am Flughafen Köln/Bonn mit erheblichen Beeinträchtigungen des Flugbetriebs und Flugausfällen zu rechnen. Passagiere, die für Donnerstag einen Flug von oder nach Köln/Bonn gebucht haben, werden gebeten, sich bei ihrer Airline oder ihrem Reiseveranstalter über den Status ihres Fluges zu informieren, bevor sie zum Flughafen anreisen. Am Donnerstag sind regulär insgesamt 136 Passagierflüge (69 Starts, 67 Landungen) geplant.

Update von Mittwoch 17:15 Uhr

Im 24-stündigen Streikzeitraum finden in Köln/Bonn nach aktuellem Stand 71 Passagierflüge (50 Starts, 21 Landungen) nicht statt. Es kann darüber hinaus zu weiteren Flugstreichungen oder Umleitungen kommen. Regulär geplant waren für Donnerstag insgesamt 136 Passagierflüge (69 Starts, 67 Landungen).

Passagiere, die für Donnerstag einen Flug von oder nach Köln/Bonn gebucht haben, werden dringend gebeten, sich bei ihrer Fluggesellschaft oder ihrem Reiseveranstalter nach dem Status ihres Fluges zu erkundigen, bevor sie zum Flughafen anreisen.

Die Gewerkschaft ver.di hat angesichts laufender Tarifverhandlungen für die Mitarbeitenden in der Luftsicherheit das Sicherheitspersonal an mehreren deutschen Flughäfen zu Streiks aufgerufen, darunter auch am Flughafen Köln/Bonn. Laut Gewerkschaft ist das Sicherheitspersonal an den Passagier-Kontrollstellen aufgerufen, die Arbeit am Donnerstag ganztägig zwischen 0 und 24 Uhr niederzulegen.

