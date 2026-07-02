Heston Airlines feiert Jubiläum

Heston Airlines Airbus A320 (Foto: Heston Airlines)

Heston Airlines feiert ihr fünfjähriges Bestehen und hat sich von einem Start-up mit nur einem Flugzeug zu einer globalen ACMI- und Charterfluggesellschaft entwickelt, die mehrere Kontinente bedient.

Die litauische Fluggesellschaft wurde im Juni 2021 während der COVID-19-Pandemie gegründet und nahm ihren Betrieb mit einem Flugzeug und sechs Mitarbeitern auf. Inzwischen verfügt sie über eine Flotte von 16 Flugzeugen der Airbus A320-Familie und beschäftigt mehr als 650 Mitarbeiter. Sie hat fast 130.000 Blockstunden absolviert und über sechs Millionen Passagiere befördert.

Die Fluggesellschaft bietet heute ACMI-Dienstleistungen (Flugzeug, Besatzung, Wartung und Versicherung) sowie Charterflüge für Fluggesellschaften und Reiseveranstalter in Europa, Afrika, Zentralasien, dem Nahen Osten und Amerika an und unterstützt sowohl Linien- als auch Saisonflüge.

Heston Airlines CEO Jonas Rinkauskas erklärte, das Unternehmen sei gegründet worden, um Fluggesellschaften in einer Zeit der Branchenumwälzungen flexible Kapazitäten bereitzustellen, und habe sich seither zu einem operativen Partner auf mehreren Kontinenten entwickelt.

Als IOSA-registrierter Betreiber und IATA-Mitglied legt die Fluggesellschaft Wert auf operative Zuverlässigkeit und Skalierbarkeit und positioniert sich als flexibler Kapazitätsanbieter auf den globalen Luftfahrtmärkten.

Mit Blick auf die Zukunft plant Heston Airlines, ihr Streckennetz regional weiter zu diversifizieren, um saisonale Schwankungen zu reduzieren und gleichzeitig ihre Flotte mit dem langfristigen Ziel von bis zu 30 Schmalrumpfflugzeugen auszubauen.