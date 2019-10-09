Herbstreisewelle in Düsseldorf

Duesseldorf Airport (Foto: Flughafen Düsseldorf)

Viele Urlauber zieht es in den Herbstferien in wärmere Gefilde. Der Düsseldorfer Airport rechnet zwischen dem 11. und dem 27. Oktober mit rund 1,4 Millionen Passagieren.

Im Vergleich zum Vorjahr entspricht dies einem Plus von rund 2,5 Prozent. In den zwei Ferienwochen werden rund 11.300 Starts und Landungen erwartet. Das sind etwa vier Prozent mehr als 2018.

Allein am ersten Ferienwochenende, von Freitag bis Sonntag, 11. bis 13. Oktober, begrüßt der Airport von NRWs Landeshauptstadt etwa 269.000 Fluggäste bei 1.955 Flugbewegungen. Absoluter Spitzentag ist der letzte Schultag (Freitag, 11. Oktober) mit etwa 92.500 Passagieren und 715 Starts und Landungen. Zum Vergleich: Durchschnittlich starten und landen rund 66.600 Passagiere täglich am Rhein – bei 600 Flugbewegungen.

Ab in die Sonne: In Europa punkten auch in diesem Jahr vor allem wieder Warmwassergebiete wie die Balearen, die Kanaren Griechenland oder die Türkei. Doch auch Städtereisen nach London, Wien, Paris und Madrid stehen hoch im Kurs. Auf der Fernstrecke zieht es die Urlauber von Düsseldorf aus besonders in die Vereinigten Arabischen Emirate nach Dubai und Abu Dhabi sowie in die USA.

Der Düsseldorfer Airport empfiehlt den Fluggästen im Sinne eines reibungslosen und stressfreien Starts in den Urlaub, einen ausreichenden Zeitpuffer einzuplanen und sich an die jeweiligen Empfehlungen ihrer Fluggesellschaft zu halten.

Flughafen Düsseldorf