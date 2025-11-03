Herbstreiseaufkommen am Dortmund Airport legt zu

Vorfeld Flughafen Dortmund (Foto: Flughafen Dortmund)

178.487 Fluggäste – so viele Passagiere verzeichnete der Flughafen Dortmund insgesamt über die NRW-Herbstferien 2025.

Vom 11. bis zum 26. Oktober entschieden sich damit rund 6.300 Reisende mehr für einen Flug über den Dortmund Airport als noch in den Herbstferien 2024 (+3,7 Prozent). Insgesamt konnte der Flughafen in diesem Zeitraum über 1.500 Starts und Landungen zählen.

Als verkehrsreichste Reisetage erwiesen sich die Samstage: Sowohl am 11. als auch am 18. Oktober nutzten mehr als 13.000 Passagiere den Dortmund Airport. Trotz des weggefallenen Ryanair-Angebots und der dadurch reduzierten Sitzplatzkapazität auf den Top-Strecken nach Kattowitz und Palma de Mallorca behaupten sich beide Destinationen erneut an der Spitze der beliebtesten Reiseziele. In Summe verkehrten rund 16.800 Reisende zwischen Dortmund und Kattowitz, während die Verbindung auf die Baleareninsel rund 14.200 Passagiere beförderte. Auf Platz drei folgt mit mehr als 13.900 Fluggästen die albanische Hauptstadt Tirana.

Auch die türkische Mittelmeerküste erfreute sich großer Beliebtheit. Zwischen Dortmund und Antalya reisten während der Ferienzeit fast 12.300 Gäste. Damit belegt die türkische Riviera nicht nur Platz vier der beliebtesten Ferienreiseziele, sondern verzeichnet mit einem Passagierzuwachs von mehr als 110 Prozent im Vergleich zu den Herbstferien des Vorjahres einen besonders starken Anstieg. Mit einer durchschnittlichen Auslastung von über 95 Prozent erreichten Flüge von und nach Chişinău die beste Sitzplatzauslastung im Ferienzeitraum.

Flughafen Dortmund