Herbstferienwelle in Düsseldorf

Flughafen Düsseldorf (Foto: Flughafen Düsseldorf)

Der Flughafen Düsseldorf erwartet über die Herbstferien rund 1,3 Millionen Passagiere. Sonntag, 18. Oktober, wird voraussichtlich der passagierstärkste Tag des Jahres.

Mit dem Start der Herbstferien zieht der Reiseverkehr am Düsseldorfer Airport noch einmal kräftig an. Von Freitag, 16. Oktober, bis Sonntag, 1. November, erwartet der Flughafen rund 1,3 Millionen Passagiere und etwa 8.300 Starts und Landungen. Allein am ersten Ferienwochenende reisen von Freitag bis Sonntag rund 252.000 Fluggäste über Düsseldorf. Im Tagesdurchschnitt erwartet der Flughafen in den Herbstferien rund 75.000 Reisende. In den Sommerferien waren es rund 73.000.

Für Sonntag, 18. Oktober rechnet der Flughafen mit knapp 87.000 Reisenden, so viele wie an keinem anderen Tag in diesem Jahr.

Mallorca und Antalya führen die Ferienziele weiter an

Bei den Urlaubszielen liegen die beiden Klassiker klar vorn. Während der Herbstferien starten rund 290 Flüge nach Palma de Mallorca und rund 280 nach Antalya. Auf Platz drei folgt Hurghada mit gut 100 Abflügen. Nach Heraklion auf Kreta sind rund 90 Flüge geplant, nach Rhodos knapp 50.

Auf den beiden Spitzenstrecken ist die Flugauswahl entsprechend groß. Neben Eurowings, Condor und TUIfly fliegen in den Ferien auch Corendon Airlines Europe, LEAV Aviation und die spanische Charterfluggesellschaft Alba Star nach Mallorca. Nach Antalya geht es mit SunExpress, Corendon Airlines, Mavi Gök Aviation, Pegasus Airlines, Freebird Airlines, Turkish Airlines und LEAV Aviation. Mavi Gök erhöht ihr Angebot im Oktober zeitweise von neun auf bis zu 17 Abflüge pro Woche.

Auch die Kanaren und Ägypten sind im Herbst sehr gefragt. Neben Hurghada stehen Sharm El Sheikh und Marsa Alam im Flugplan. Corendon Airlines Europe bietet beide Ziele zweimal pro Woche an und erhöht ihr Hurghada-Angebot von fünf auf sechs wöchentliche Abflüge. Im Oktober ist mit Sky Vision Airlines auf der Strecke außerdem eine neue Fluggesellschaft vertreten. Auf den Kanaren sind Gran Canaria, Teneriffa, Fuerteventura, Lanzarote und La Palma ab Düsseldorf erreichbar.

In der zweiten Ferienhälfte beginnt der Winterflugplan

Am Sonntag, 25. Oktober, wechselt der Düsseldorfer Airport in den Winterflugplan. Bis zum 27. März verbinden 57 Fluggesellschaften Düsseldorf mit 136 Zielen in 46 Ländern. Die größte Auswahl gibt es in die Türkei mit 20 Destinationen. Spanien folgt mit 16 Zielen, Italien mit zehn.

Eurowings bleibt im Winter mit mehr als 80 Zielen die Fluggesellschaft mit dem größten Angebot in Düsseldorf.

Mehrere Verbindungen aus dem Sommer werden in den Wintermonaten fortgeführt. Eurowings fliegt unter anderem weiter nach Madrid, Tallinn und Tunis sowie nach Mailand-Linate. Kalamata steht noch bis in den November im Flugplan. Während der sanierungsbedingten Schließung des Flughafens Neapel steuert Eurowings im November zudem dreimal pro Woche Salerno an.

Freebird Airlines Europe setzt die im September gestartete Verbindung nach Assuan fort, Royal Air Maroc bietet Nador erstmals auch während der Wintersaison ab Düsseldorf an.

Neue Airlines und neue Ziele

Ende November kehrt Air Europa nach Düsseldorf zurück, nachdem die spanische Fluggesellschaft ihren Betrieb am Standort während der Corona-Pandemie eingestellt hatte. Ab dem 30. November verbindet sie die NRW-Landeshauptstadt wieder zweimal täglich mit Madrid. Über ihr Drehkreuz bietet Air Europa zahlreiche Anschlüsse nach Lateinamerika.

Ab Mitte Dezember rückt die Karibik näher: Am 14. Dezember startet Corendon die neue Langstreckenverbindung nach Curaçao und fliegt die Insel dreimal pro Woche ab Düsseldorf an. Für die Airline sind es die ersten Langstreckenflüge ab Deutschland. Condor bietet im Winter zudem Charterflüge nach La Romana und Bridgetown für Kreuzfahrturlauber an.

Zwei Tage später startet mit Air Arabia eine neue Fluggesellschaft in Düsseldorf. Ab dem 16. Dezember fliegt sie täglich nach Schardscha. Düsseldorf ist nach Frankfurt und München das dritte deutsche Ziel der Airline. Über ihr Drehkreuz bietet Air Arabia Anschlüsse unter anderem nach Saudi-Arabien, Indien, Pakistan, Nepal und Thailand.

Von den Kanaren bis nach Lappland

Das touristische Angebot bleibt im Winter breit gefächert. Mehr als 1.600 Abflüge führen im Laufe der Saison etwa auf die Kanarischen Inseln, über 1.000 nach Ägypten. Allein Hurghada steht knapp 600-mal im Flugplan. Weitere ägyptische Ziele sind Sharm El Sheikh, Marsa Alam, Kairo, Luxor und Assuan.

Daneben bietet der Winterflugplan mehrere Ziele im Norden Europas. Eurowings fliegt nach Rovaniemi, Kittilä, Ivalo und Kuusamo in Finnland sowie nach Tromsø in Norwegen. Für Wintersport in den Alpen stehen Innsbruck und Bozen im Flugplan.

Für Städtereisen ist die Auswahl ebenfalls groß. London-Heathrow wird in Spitzenwochen mehr als 60-mal angeflogen, Wien bis zu knapp 50-mal, Madrid bis zu 43-mal, Zürich mehr als 40-mal und Paris-Charles de Gaulle bis zu 38-mal pro Woche. Amsterdam steht rund 35-mal wöchentlich im Flugplan. Über die großen europäischen Drehkreuze bestehen zahlreiche Weiterreisemöglichkeiten zu Zielen weltweit.

35 Abflüge pro Woche an den Golf

Die Golfregion ist im Winter mit 35 wöchentlichen Abflügen stark vertreten. Emirates fliegt zweimal täglich nach Dubai, Etihad Airways täglich nach Abu Dhabi und Qatar Airways täglich nach Doha. Ab Mitte Dezember ergänzt Air Arabia das Angebot um sieben wöchentliche Flüge nach Schardscha.

Über die Golfregion hinaus stehen im Winter unter anderem Beirut, Amman und Erbil im Flugplan. Im Dezember nimmt Eurowings mit Bagdad ein weiteres Ziel im Nahen Osten auf. Für Reisen zu Familie und Freunden bietet Düsseldorf darüber hinaus zahlreiche Verbindungen nach Südosteuropa, darunter Pristina, Tirana, Skopje, Chisinau und Bukarest.

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