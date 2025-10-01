Herbstferienwelle an den mitteldeutschen Flughäfen

Vorfeld Flughafen Leipzig (Foto: Flughafen Leipzig)

Der Herbstferienstart sorgt für Hochbetrieb an den mitteldeutschen Airports Dresden und Leipzig/Halle.

Zum Ferienstart in Sachsen und Thüringen heben vom kommenden Freitag bis Sonntag insgesamt 177 Flugzeuge zu Urlaubszentren, Städtezielen und internationalen Drehkreuzen von den Mitteldeutschen Flughäfen ab – 54 am Flughafen Dresden und 123 am Leipzig/Halle Airport. Im Vergleich zum Vorjahr sind das 19 zusätzliche Abflüge, elf in Leipzig/Halle und acht in Dresden. Neben Sonnenzielen am Mittelmeer, im Atlantik sowie am Roten Meer stehen deutsche und europäische Metropolen auf dem Flugplan.

Herbstferien: mehr Abflüge als in den Sommermonaten

Die Herbstferien zählen zu den verkehrsreichsten Zeiten an den mitteldeutschen Airports. Ab Leipzig/Halle werden pro Woche bis zu 236 Abflüge erwartet. Von Dresden aus sind wöchentlich bis zu 113 Starts geplant. Das sind mehr Flüge zu Städte- und Sonnenzielen als in den diesjährigen Sommerferien, in denen wöchentlich bis zu 189 Starts in Leipzig/Halle beziehungsweise 103 Abflüge in Dresden stattfanden.

Mitteldeutsche Flughäfen Dresden und Leipzig (Foto: Mitteldeutschen Flughafen AG)

Ziele ab Leipzig/Halle

Zum Ferienauftakt sind vom 3. bis 5. Oktober ab Leipzig/Halle 102 Flüge zu Sonnenzielen sowie 21 Linienflüge geplant.

Nach Antalya fliegen 37 Maschinen, nach Hurghada 13, nach Palma de Mallorca zehn und neun nach Heraklion. Weitere Ziele sind Teneriffa, Korfu, Rhodos, Jerez de la Frontera, Chania, Fuerteventura und Gran Canaria.

Ergänzend sind zum Ferienstart 21 Linienflüge zu Drehkreuzen und Städtezielen geplant, davon 15 nach Frankfurt. Wien und Istanbul werden jeweils drei Mal angeflogen. Über die Drehkreuze Frankfurt, Wien und Istanbul ist eine Vielzahl von Zielen weltweit erreichbar.

Flughafen Dresden Vorfeld (Foto: Flughafen Dresden)

Ziele ab Dresden

Ab Dresden stehen zum Ferienbeginn 28 Flüge zu Urlaubsregionen sowie 26 zu Drehkreuzen und Städtezielen auf den Abflugtafeln.

Mit Ziel Antalya heben 15 Flugzeuge ab, Palma de Mallorca und Heraklion werden jeweils vier Mal angeflogen, Hurghada zwei Mal. Weitere Flüge bringen Urlauber nach Rhodos, Podgorica und ins spanische A Coruna.

Lufthansa verbindet die sächsische Landeshauptstadt mit den Drehkreuzen Frankfurt und München 13 beziehungsweise elf Mal.

Swiss steuert zum Ferienauftakt Zürich zwei Mal an. Über die Drehkreuze Frankfurt, München und Zürich sind Ziele weltweit zu erreichen.