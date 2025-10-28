Herbstferienwelle am Flughafen Nürnberg

Flughafen Nürnberg (Foto: Flughafen Nürnberg)

In den bayerischen Herbstferien werden am Airport Nürnberg bis zu 140.000 Fluggäste erwartet. Bis zu 950 Starts und Landungen sind geplant.

Die Herbstferien beginnen am Freitag, den 31. Oktober 2025, und dauern bis zum 9. November 2025. Top-Urlaubsziel bleibt das türkische Antalya mit mehr als 23.000 Passagieren. Es folgen das ägyptische Hurghada mit über 13.000 und Mallorca mit über 10.000 Fluggästen.

Mit den Herbstferien beginnt auch der Winterflugplan am Airport Nürnberg mit über 40 Direktverbindungen – darunter ein besonders starkes Angebot für Ägypten-Fans. Neu im Programm: Sharm el-Sheikh, das ab dem 4. November erstmals angeflogen wird. Hurghada ist mit bis zu 20 wöchentlichen Flügen so präsent wie nie zuvor. „Unsere Fluggäste können sich auf einen Winter voller Sonne, Farben und Kultur freuen“, sagt Flughafengeschäftsführer Dr. Michael Hupe. Damit runden die Herbstferien einen überaus starken Herbst ab. Seit dem Ende der bayerischen Sommerferien konnten am Airport Nürnberg 15 Prozent mehr Passagiere als im Vorjahrszeitraum begrüßt werden.

Auch andere beliebte Urlaubsregionen sind vertreten: Die Kanaren, Italien, Griechenland und die Türkei bieten ideale Ziele für milde Temperaturen und mediterranes Flair. Für Städtereisende stehen Metropolen wie Barcelona, London, Paris, Amsterdam und Istanbul auf dem Plan – perfekt für ein winterliches Shopping-Wochenende.

Im Osten Europas hat Wizz Air ihr Angebot um neue Ziele in Rumänien wie Temeswar und Kronstadt (Brașov) ergänzt. Weitere Verbindungen führen nach Moldawien, Nordmazedonien und Bulgarien.

Wer schon vom Sommer träumt: Viele Urlaubsziele für 2026 sind bereits buchbar – Infos gibt’s im Reisebüro und bald auf airport-nuernberg.de.

Flughafen Nürnberg