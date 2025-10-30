Herbstferienwelle am Flughafen München

Lufthansa Airbus A340-600 in München (Foto: Lufthansa)

Mit Beginn der bayerischen Herbstferien startet am Münchner Flughafen eine reiseintensive Woche.

Zwischen dem 31. Oktober und dem 9. November werden rund 1,2 Millionen Passagiere und insgesamt 8.300 Flugbewegungen von und nach München erwartet. Der morgige Freitag wird mit voraussichtlich 128.000 Reisenden als der Tag mit dem höchsten Passagieraufkommen in dieser Ferienzeit prognostiziert. An der Spitze der beliebtesten Destinationen stehen London mit 150 Flügen, Amsterdam mit 108 Verbindungen und Paris mit 95. Neben Spanien, Italien und den USA ist die Türkei mit den Hauptreisezielen Istanbul und Antalya in diesem Jahr besonders gefragt. Insgesamt bieten die Airlines am Flughafen München in den Herbstferien Flüge zu 184 Städte in 68 Ländern an.

Reisende, die mit der Bahn ankommen, sollten zudem beachten, dass es zwischen dem 20. Oktober und 12. Dezember 2025 wegen Bauarbeiten auf den S-Bahn-Linien S1 und S8 zu Einschränkungen mit Schienenersatzverkehr kommt. Auch der ÜFEX zwischen Flughafen und Freising ist betroffen. Fahrgäste werden gebeten, ihre Verbindung vorab zu prüfen und gegebenenfalls auf alternative Routen auszuweichen, um eine pünktliche Ankunft am Airport sicherzustellen. Weitere Informationen gibt es unter https://www.munich-airport.de/an-abreise-89966.

Wer mit dem eigenen Auto anreist, kann seinen Parkplatz vorab online buchen, um Zeit zu sparen. Informationen zu Tarifen und Buchungsmöglichkeiten sind unter www.munich-airport.de/parken abrufbar. Passagieren wird empfohlen, vor Reiseantritt online oder am Vorabend einzuchecken. Außerdem sollten sie am Abflugtag ausreichend Zeit für Anreise und Sicherheitskontrollen einplanen. Für eine reibungslose Sicherheitskontrolle empfiehlt der Flughafen, das Handgepäck auf das Nötigste zu beschränken und elektronische Geräte oder Flüssigkeiten griffbereit zu verstauen. Hilfreiche Tipps dazu finden Reisende unter www.munich-airport.de/reisetipps. Wer in wärmere Gegenden reist, kann seine Winterkleidung bequem in der Gepäckaufbewahrung im Service Center deponieren. Informationen hierzu gibt es unter www.munich-airport.de/garderobe.

Flughafen München