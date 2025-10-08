Herbstferienwelle am Flughafen Köln Bonn

easyJet am Flughafen Köln Bonn (Foto: Flughafen Köln Bonn)

Die Herbstferien stehen vor der Tür – und damit die letzte große Reisewelle des Jahres: Der Köln Bonn Airport erwartet vom letzten Schultag am 10. Oktober bis zum Ferienende am 26. Oktober mehr als 650.000 Fluggäste.

Mit diesen Passagierzahlen erreicht das Passagieraufkommen erneut das sehr hohe Niveau der Vorjahre.

„Für viele Menschen sind die Herbstferien die perfekte Gelegenheit, noch einmal in die Sonne zu fliegen und Energie zu tanken. Auch in diesem Jahr sind Ziele rund um das Mittelmeer besonders beliebt“, sagt Thilo Schmid, Vorsitzender der Geschäftsführung der Flughafen Köln/Bonn GmbH. „Wie groß die Reiselust ist, zeigt sich auch daran, dass wir im Oktober insgesamt mit mehr als einer Million Passagieren rechnen – genauso viele wie schon in den Sommermonaten. Wir haben uns auf diese Reisewelle vorbereitet und freuen uns, den Passagieren einen schönen Urlaubsstart und eine entspannte Rückkehr zu ermöglichen.“

Am ersten Ferienwochenende von Freitag, 10. Oktober, bis Sonntag, 12. Oktober, werden voraussichtlich mehr als 125.000 Reisende den Flughafen nutzen. Auch an den beiden weiteren Wochenenden werden jeweils rund 120.000 Passagiere in Köln/Bonn starten oder landen. Den Spitzentag während der Herbstferien mit knapp 44.000 Passagieren erwartet der Flughafen am 12. Oktober.

Die beliebtesten Reiseziele liegen auch 2025 im wärmeren Süden – insbesondere in der Türkei, in Spanien und in Italien. Stark nachgefragt sind vor allem die Sonnenziele Antalya und Palma de Mallorca. Auch Griechenland verzeichnet in diesem Jahr einen deutlichen Zuwachs. Für Städtetrips stehen unter anderem Istanbul und London hoch im Kurs.

Flughafen Köln/Bonn