Herbstferienstart am Flughafen Weeze

Flughafen Weeze (Foto: Flughafen Weeze)

Am Airport Weeze herrscht ab dem kommenden Wochenende wieder Hochbetrieb: In den Herbstferien 2025 werden rund 132.000 Passagiere erwartet, rund 7.000 mehr als im vergangenen Jahr.

Insgesamt stehen 766 Flüge im Programm, ein Plus von 10,7 Prozent gegenüber den Herbstferien 2024.

Besonders beliebt sind auch in diesem Jahr die Sonnenziele rund ums Mittelmeer. Ganz vorne liegt Mallorca (PMI) mit 38 Abflügen, gefolgt von Girona (GRO, 28 Abflüge), Málaga (AGP, 21 Abflüge) und Alicante (ALC, 21 Abflüge). Aber auch Edinburgh, verschiedene Ziele an der Adria, in Italien sowie Marokko locken viele Urlauber.

„Wir freuen uns sehr, dass immer mehr Menschen ihren Ferienstart in Weeze beginnen – sei es für den Urlaub in der Sonne oder den Besuch bei Freunden und Verwandten. Das deutliche Wachstum zeigt: Unser Flughafen wird in der Region geschätzt. Attraktive Preise, kurze Wege und gute Erreichbarkeit machen den Airport Weeze so beliebt. Unser Team ist bestens vorbereitet und freut sich auf die Urlaubsreisenden. Dennoch empfehlen wir unseren Gästen, frühzeitig zum Flughafen zu kommen, damit der Urlaub entspannt beginnen kann“, sagt Tom Kurzweg, Pressesprecher des Airport Weeze.

Flughafen Weeze