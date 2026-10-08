Herbstferienstart am Flughafen Hamburg

Airbus A380 Emirates in Hamburg (Foto: Hamburg Airport)

Der Flughafen Hamburg erwartet für die Herbstferien 2026 ein erhöhtes Verkehrsaufkommen, die beliebteste Feriendestination ist Mallorca.

Sonne, Strand und noch einmal angenehme Temperaturen – viele Norddeutsche nutzen die Herbstferien für eine letzte Auszeit in der Sonne. An diesem Wochenende beginnen mit Schleswig-Holstein die Ferien im Norden, Hamburger Familien starten eine Woche später. Palma de Mallorca ist dabei das beliebteste Urlaubsziel der Norddeutschen: In der Herbstferien-Saison heben von Hamburg aus insgesamt 255 Flüge in Richtung Baleareninsel ab – durchschnittlich mehr als zehn Flüge pro Tag. Dahinter folgen Antalya mit insgesamt 164 Abflügen, Barcelona mit 85, Kreta mit 71 und Hurghada mit 64 Abflügen. Hamburg Airport erwartet an den Spitzentagen über 55.000 an- und abreisende Passagiere – damit liegt die Nachfrage auf dem Niveau des Vorjahres.

„Die Herbstferien gehören am Hamburger Flughafen seit jeher zu den reisestärksten Zeiten des Jahres. In diesem Jahr verteilen sich die Ferienstarts im Norden auf zwei Wochenenden: Zunächst beginnt Schleswig-Holstein, eine Woche später folgt Hamburg. Entsprechend rechnen wir vor allem an diesen beiden Wochenenden mit besonders vielen Reisenden in den Terminals. Die Menschen suchen in den Herbstferien vor allem Wärme, kurze Flugzeiten und eine hohe Angebotsvielfalt“, erklärt Katja Bromm, Leiterin Kommunikation am Hamburg Airport. An den Spitzentagen erwartet der Hamburger Flughafen über 55.000 an- und abreisende Passagiere. Das entspricht dem Niveau des Vorjahres, pro Tag sind bis zu rund 380 Starts und Landungen geplant.

Bequem zum Flieger: Vorabend-Check-in, Gepäckautomaten und Slot & Fly

Hamburg Airport setzt auf komfortable und zeitsparende Services, die einen entspannten Urlaubsbeginn ermöglichen: Flexibel nutzbare Gepäck- und Bordkartenautomaten sowie der kostenlose „Slot & Fly“-Service für reservierte Zeitfenster an der Sicherheitskontrolle sorgen für einen zügigen Ablauf. Die Fluggesellschaften Austrian Airlines, Brussels Airlines, Condor, Eurowings, Lufthansa, Marabu und Swiss bieten zusätzlich die Möglichkeit zum Vorabend-Check-in mit Gepäckabgabe. Zudem öffnen die Terminals noch bis Ende Oktober bereits ab 3:15 Uhr, die Sicherheitskontrolle ist ab 3:30 Uhr besetzt. Auch die Slot & Fly-Lane steht bereits ab 3:30 Uhr zur Verfügung.

Zeit für Passkontrolle einplanen und EasyPASS nutzen

Reisende, die eine Passkontrolle durchlaufen (z. B. bei Flügen nach Großbritannien, Ägypten, in die Türkei oder andere Nicht-EU-Länder), werden gebeten, ausreichend Zeit einzuplanen und sich nach der Sicherheitskontrolle direkt zum Gate zu begeben. EU‑Staatsangehörige ab zwölf Jahren können die automatisierte Grenzkontrolle EasyPASS nutzen. Diese erfolgt schnell und bequem über Automaten, auf denen der elektronische Reisepass oder Personalausweis aufgelegt wird. Zudem sollten Reisende auf die Gültigkeit der Reisedokumente achten.

Top 5 Reisetipps zum Herbstferienstart:

mindestens zwei Stunden vor Abflug am Flughafen sein

Slot & Fly kostenlos reservieren

Vorabend-Check-in nutzen

Handgepäck auf das Wesentliche reduzieren

Parkplatz vorab online buchen

Damit Passagiere und Besucher schon vor der Anreise zum Flughafen gut informiert sind, beantwortet Hamburg Airport die wichtigsten Fragen zum Start in den Urlaub. Wer mit dem Auto anreist, sollte die bequeme Online-Reservierung für seinen Parkplatz nutzen, denn zur Hauptreisezeit sind die Stellplätze am Flughafen sehr gut gebucht.

Über Hamburg Airport

Hamburg Airport ist der fünftgrößte Flughafen Deutschlands. Im Jahr 2025 nutzten rund 14,8 Millionen Passagiere den Hamburger Flughafen. Über das Jahr verteilt bieten rund 55 Fluggesellschaften etwa 120 Direktziele an. Rund 15.000 Beschäftigte arbeiten in fast 250 Unternehmen am Flughafenstandort, davon rund 1.900 direkt bei der Flughafen Hamburg GmbH. Gesellschafter des teilprivatisierten Flughafens sind die Freie und Hansestadt Hamburg mit 51 Prozent sowie die AviAlliance GmbH mit 49 Prozent.