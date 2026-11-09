Herbstferien sorgen für hohe Nachfrage am Flughafen Münster Osnabrück

Flughafen Münster Osnabrück Lufthansa Airbus A319 (Foto: Flughafen Münster Osnabrück)

Der Flughafen Münster/Osnabrück (FMO) hat im Oktober 2026 insgesamt 181.120 Fluggäste gezählt und damit das höchste monatliche Passagieraufkommen seit 18 Jahren erreicht.

Zuletzt wurde ein vergleichbarer Wert im Juli 2008 erzielt. Im Vergleich zum Oktober des Vorjahres entspricht die Zahl einem Wachstum von 14,6 Prozent. Insbesondere die starke Nachfrage während der Herbstferien in Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen trug zu diesem außergewöhnlich guten Monatsergebnis bei.

Mehr als 180.000 Fluggäste in einem Monat sind für den FMO ein hervorragendes Ergebnis. Es zeigt, wie gut das Flugangebot unserer Airline- und Touristikpartner in der Region angenommen wird. Unsere Mitarbeitenden haben mit großem Engagement und hoher Professionalität dafür gesorgt, dass wir dieses hohe Verkehrsaufkommen auch an den verkehrsstärksten Tagen und Nächten zuverlässig bewältigen konnten,

erklärte FMO-Geschäftsführer Andrés Heinemann.

Besonders gefragt waren im Oktober die klassischen Urlaubsziele rund um das Mittelmeer. Spitzenreiter war Antalya an der türkischen Riviera. Mit über 73.000 Fluggästen verzeichnete der FMO auf dieser Strecke einen neuen Monatsrekord. Noch nie zuvor waren innerhalb eines Monats so viele Passagiere zwischen dem FMO und Antalya unterwegs. Auf Platz zwei folgte Palma de Mallorca mit rund 46.000 Passagieren. Ein umfangreiches Saisonangebot und zusätzliche Frequenzen aufgrund der hohen Ferien-Nachfrage trugen zu einem starken Ergebnis von 137.400 Passagierzahlen während der Herbstferien bei.

Auch der verkehrsreichste Tag des bisherigen Jahres fiel in den vergangenen Monat. Am 19. Oktober nutzten insgesamt 6.901 Fluggäste den FMO. An diesem Tag standen 41 Flugbewegungen im Linien- und Touristikverkehr zu sieben unterschiedlichen Destinationen auf dem Flugplan.

Mit dem Ende der Herbstferien ist am FMO inzwischen der Winterflugplan gestartet. Den Reisenden stehen ganzjährig angebotene Verbindungen u.a. zu den Kanarischen Inseln, nach Mallorca und Ägypten sowie zum spanischen Festland und in die Türkei zur Verfügung. Ergänzt wird das Angebot durch die Linienverbindungen nach München und London-Stansted.

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