Herbstferien ab dem Flughafen Bremen

Flughafen Bremen (Foto: Flughafen Bremen)

Nach den Sommerferien ist vor den Herbstferien: Der Oktober ist der Monat mit dem höchsten Passagieraufkommen am Bremen Airport.

Grund sind die Herbstferien in Bremen und Niedersachsen, die in diesem Jahr am 10. Oktober starten. Jetzt beginnt die stärkste Buchungsphase für die beliebten und direkt zu erreichenden Urlaubsregionen. Und nach den Herbstferien kommt ein völlig neues Flugziel hinzu.

Täglich ab Bremen nach Spanien: Mallorca, Alicante, Malaga und Kanarische Inseln

Das beliebteste Reiseziel der Deutschen ist nach wie vor Mallorca. Ab Bremen geht es täglich mit Ryanair auf die Baleareninsel. Auch SundAir fliegt täglich, Eurowings hebt montags, mittwochs, donnerstags, freitags und sonntags ab. Darüber hinaus verbindet Ryanair Bremen auch mit drei weiteren spanischen Zielen: mittwochs, freitags und sonntags geht es mit der irischen Low-Cost-Airline nach Alicante, dienstags, freitags und samstags nach Malaga. Und wer Urlaub auf den Kanarischen Inseln machen möchte, kommt mit SundAir immer montags ab Bremen nach Fuerteventura.

Urlaub in der Türkei: Antalya, Bodrum und Izmir ab Bremen

Gutes Wetter, moderate Preise und große Gastfreundschaft: Vom Flughafen Bremen ist der Weg aus dem Nordwesten Deutschlands in die Türkei nicht weit. Mit SunExpress geht es täglich und mit Pegasus Airlines dienstags, donnerstags, samstags und sonntags nach Antalya an der Türkischen Riviera. AJet verbindet Bremen immer sonntags mit Bodrum – dem St. Tropez der Türkei. SunExpress fliegt dienstags, donnerstags und samstags in die Urlaubsregion Izmir.

Griechenland: Rhodos und Kreta direkt ab Bremen

SundAir hebt ab Bremen in Richtung griechisches Mittelmeer ab: nach Rhodos immer sonntags, nach Kreta dienstags, donnerstags und sonntags. Corendon Airlines startet erstmals ebenfalls nach Kreta, um die hohe Nachfrage im Oktober für dieses Reiseziel zu bedienen. Die Airline nimmt zwischen dem 7. und 31. Oktober jeden Mittwoch und Samstag ab Bremen Kurs auf Heraklion. Und Freebird Europe fliegt jeden Freitag von Bremen nach Kreta.

Ryanair: Kroatien und neues Reiseziel in Italien

Wer seine Herbstferien an der kroatischen Adriaküste verbringen will, kommt mit Ryanair jeden Montag und Freitag von Bremen nach Zadar. Ab dem 25. Oktober, und damit einen Tag nach Ende der Herbstferien in Bremen und Niedersachsen, nimmt Ryanair eine gänzlich neue Verbindung ab Bremen auf. Zweimal pro Woche geht es mit der Airline von der Hansestadt in das Herz Kalabriens: Die Stadt Lamezia Terme liegt im Süden Italiens und ist ein guter Ausgangspunkt, um idyllische Bergdörfer, felsige Klippen und naturnahe Wanderrouten zu entdecken.