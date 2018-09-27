Helvetic finalisiert Embraer Auftrag

Embraer E190-E2 (Foto: Embraer)

Embraer und Helvetic Airways haben laut Embraer am 26. September 2018 den Auftrag über zwölf E190-E2 finalisiert.

Die Fluggesellschaft Helvetic Airways hat an der diesjährigen Farnborough Air Show bei Embraer eine Kaufabsichtserklärung für 12 neue Embraer E190-E2 unterzeichnet, dieser Auftrag konnte nun unter Dach und Fach gebracht werden. Die zwölf Embraer E190-E2 haben einen Wert von 730 Millionen US Dollar. In die Verträge wurden auch 12 Kaufoptionen eingehandelt, die Vorkaufsrechte können bei Bedarf auch auf das leicht längere Modell Embraer E195-E2 abgeändert werden.

Die 12 Flugzeuge des Typs E2-190 werden zwischen Herbst 2019 und Herbst 2021 die fünf Fokker 100 und sieben Embraer E1-190 ersetzen. Die Kaufoptionen für weitere 12 Flugzeuge (E2-190 oder E2-195) ermöglichen es Helvetic Airways, die Wachstumsstrategie den künftigen Marktgegebenheiten anzupassen.

Embraer E190-E2 Cockpit (Foto: Embraer)

Die E-Jets von Embraer sind im Segment für 70 bis 130 Passagiere marktführend, mehr als 1.400 E-Jets konnten bereits ausgeliefert werden und mehr als 1.800 wurden insgesamt in Auftrag gegeben. Diese Jet Familie wurde 1999 mit Crossair als Launch Customer lanciert und ließ den brasilianischen Flugzeugbauer zur weltweiten Nummer drei unter den Flugzeugproduzenten werden. Der erste E-Jet von Embraer ging 2004 bei LOT Polish Airlines in Dienst. Swiss International Air Lines, die nach dem Swissair Bankrott als Nachfolgegesellschaft der Crossair ins Leben gerufen wurde, hat leider nie einen Embraer E-Jet eingeführt.

LOT Polish Airlines Embraer 170 (Foto: Embraer)

Mit der E-Jet E2 Familie lancierte Embraer während der Paris Air Show im Juni 2013 die zweite Iteration ihres modernen Verkehrsflugzeuges. Die verbesserten E-Jets sind mit einem modernen PW1900G Geared Turbofan Triebwerk von Pratt & Whitney ausgerüstet und verfügen neben vielen kleineren und gösseren Verfeinerungen auch über ein komplettes Fly-by-Wire Flugsteuerungssystem. Laut Embraer verbraucht der neue Jet rund 17,3 Prozent weniger Treibstoff als das Vorgängermodell E190.

Embraer E190-E2 (Foto: Embraer)

Embraer konnte für die E2-Jets bereits mehr als 250 Festbestellungen entgegennehmen. Die Anzahl der Sitze bleibt in den Flugzeugen der neuen Iteration unverändert. Bei einer Konfiguration für zwei Klassen finden beim E190-E2 97 Passagiere Platz, bei einer Klasse 106. Durch die Effizienzverbesserung kann die Reichweite verglichen mit der Vorgängermaschine beim E190-E2 um 480 Nautische Meilen (889 km) deutlich verbessert werden, sie liegt bei 2.880 Nautischen Meilen (5.333 km).