Helvetic erweitert Flotte mit Jets von Embraer

Embraer 190 (Foto: Embraer)

Helvetic Airways erweitert ihre Flotte mit sieben Embraer E-190 Verkehrsflugzeugen, vier davon werden für Swiss International Air lines betrieben.

Helvetic Airways betreibt zurzeit sechs Fokker 100 und einen Airbus 319-100. Neu hat die Airline sieben Embraer 190 langfristig von der Airfleet Credit Corporation geleast. Helvetic will die Embraer 190 Verkehrsflugzeuge zwischen Dezember 2014 und Juni 2015 in Betrieb zu nehmen. Das Geschäftsmodell sieht vor, dass vier Fokker 100 und vier Embraer 190 langfristig im Rahmen eines Wetlease-Vertrages im Dienst der Swiss International Air Lines stehen werden. Zwei Fokker 100, ein Airbus 319 und drei Embraer 190 werden im Liniendienst und im Charterverkehr der Helvetic Airways eingesetzt.

Der Personalbestand von Helvetic Airways AG wird im Zusammenhang mit der Geschäftsausweitung auf rund 370 Mitarbeiter erhöht. Gleichzeitig wird die Kapitalbasis verstärkt durch eine Erhöhung des Aktienkapitals auf 10 Millionen Schweizer Franken. Die Flugpläne 2015 für Zürich und Bern sehen primär eine Verdichtung der bisherigen Helvetic Destinationen vor. Die Zusatzkapazität im Chartergeschäft wird von den bisherigen Partnern absorbiert.