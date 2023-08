Hello stellt Betrieb für immer ein

Hello hat in Basel definitiv Konkurs angemeldet. Seit der Betriebseinstellung im Oktober 2012 konnte leider kein neuer Investor gefunden werden.

Die Charterfluggesellschaft Hello hat am Montag, dem 26. November 2012, beim zuständigen Gericht in Basel Stadt Konkurs angemeldet. Im Oktober wurde der Airline ein Konkursaufschub gewährt, um ihr mehr Zeit einzuräumen, neue Geldgeber zu suchen. Das Management von Hello war jedoch nicht in der Lage, die potentiellen Interessenten von ihrem neuen Businessplan zu überzeugen. Dieser hätte einen Betrieb ab Zürich vorgesehen und wollte mit zwei bis drei anstatt vier Maschinen den hart umkämpften Chartermarkt bedienen.