Hebei Airlines übernimmt Embraer E-Jet

Embraer hat am 20. Dezember 2011 zwei E-190 E-Jets an die chinesische Hebei Airlines ausgeliefert.

Bei diesen Linienflugzeugen handelt es sich um die beiden ersten Embraer 190 für die erst im Juni 2010 gestartete Fluggesellschaft, wie Embraer am Heimatstandort São José dos Campos mitteilte. Die in Shijiazhuang, Hauptstadt der Provinz Hebei, beheimatete Fluglinie wird die modernen Verkehrsflugzeuge aus Brasilien zum Aufbau eines Streckennetzes innerhalb der Provinz Hebei mit dem Hub Shijiazhuang nutzen. Zudem soll der Heimatflughafen mit anderen Provinzhauptstädten verknüpft werden. Embraer hat nach eigenen Angaben bislang 153 Festaufträge für Passagier- und Geschäftsflugzeuge aus China verbuchen können. Darunter sind 85 Bestellungen für die E-190.