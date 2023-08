Hawker Beechcraft mit Grossaufgebot an EBACE 2012

Hawker Beechcraft wird trotz Chapter 11 mit einem Grossaufgebot an der Luftfahrtmesse für Business Jets EBACE 2012 weilen.

Schreiben wir Hawker Beechcraft noch nicht zu früh ab, an der EBACE 2012 wird der ins schlingern geratene Flugzeughersteller aus Wichita mit einem grossen Auftritt vor Ort vertreten sein. Angefangen mit dem Single Engine Bonanza G36 zur bewährten Twin Engine Barron G58 bis zum neuen Flaggschiff Hawker 4000 wird auf dem Ausstellungsgelände bei den Turbopropeller Flugzeugen eine King Air 250, King Air 350 Special Mission, King Air 350i, King Air C90G Tx ausgestellt sein. In der Meisterklasse der Jets werden die Hawker 900XP, die Hawker 750, die Hawker 200 und die bereits erwähnte Hawker 4000 zu sehen sein. Die EBACE 2012 in Genf dauert vom 14. bis zum 16 Mai 2012.