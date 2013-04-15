Hawaiian wählt für Airbus A321neo das PW1133G

Hawaiian wird ihre neu bestellten Airbus A321neo mit PurePower Triebwerken von Pratt & Whitney ausrüsten.

Pratt & Whitney bietet für den Airbus A321neo das PurePower PW1133G-JM Triebwerk an. Dieser Antrieb ist mit einem Geared Turbofan ausgerüstet und soll besonders sparsam sein. Hawaiian hat bei Airbus anfangs Jahr sechzehn A321neo in Auftrag gegeben und jetzt auch den Triebwerkhersteller bekannt gemacht. Neben den Triebwerken hat sich die Fluggesellschaft aus Hawaii auch für einen Wartungsvertrag bei Pratt & Whitney entschieden. Das PW1133G-JM steht in direkter Konkurrenz mit dem Leap-X Antrieb von General Electric.