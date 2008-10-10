Hawaiian veröffentlicht Septemberzahlen

Hawaiian Airlines hat die Verkehrszahlen für den Monat September publiziert. Der Trend geht abwärts trotz zunehmenden Passagierzahlen.

Die Tochtergesellschaft der Hawaiian Holdings Inc verzeichnete einen Rückgang der Einnahmen pro Passagiermeile (RPM) um 10,3% bei gleichzeitiger Verkleinerung der Kapazität (ASM) um 1,4%. Daraus resultierte eine um 7,9 Prozentpunkte verminderte Auslastung von 80,0%. Die Zahl der beförderten Passagiere stieg hingegen um 2,7% auf 579.648.