Hawaiian schreibt Gewinn

Hawaiian Airlines A330 (Foto: Hawaiian Airlines)

Hawaiian Airlines hat im ersten Quartal 2015 einen Nettogewinn von 25,883 Millionen US Dollar erwirtschaftet, im ersten Quartal des Vorjahres resultierte es noch ein Minus von 5,075 Millionen US Dollar.

Die Fluggesellschaft aus Hawaii konnte den Umsatz im ersten Quartal des laufenden Jahres um 2,9 Prozent auf 540,280 Millionen steigern. Der Aufwand ist um 8,9 Prozent auf 469,116 Millionen US Dollar zurück gegangen. Die Treibstoffkosten verbilligten sich um knapp 35 Prozent auf 111,327 Millionen US Dollar und machen nun wieder gut einen Viertel der Kosten aus. Den operativen Gewinn gibt Hawaiian mit 71,164 Millionen US Dollar an, verglichen mit dem Vorjahr war das sechsmal mehr.

In den ersten drei Monaten des laufenden Jahres konnte Hawaiian Airlines 2,522 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das entspricht einem Wachstum von knapp fünf Prozent.

Hawaiian Airlines ist seit 86 Jahren am Markt und betreibt das größte Streckennetz von und nach Hawaii, die Fluggesellschaft hat eine Flottenstärke von mehr als 53 Flugzeugen. Die Airline ist während den vergangenen Jahren stark gewachsen und befindet sich momentan in einer Konsolidierungsphase.