Hawaiian präsentiert Februarzahlen

Hawaiian Airbus A330 (Foto: Hawaiian)

Im Berichtsmonat Februar 2020 flogen mit Hawaiian Airlines 856.687 Passagiere, dies entspricht einem leichten Rückgang von 1,6 Prozent.

Verglichen mit dem Vorjahresfebruar hat Hawaiian das Angebot um 13,3 Prozent auf 1,685 Milliarden Sitzplatzmeilen ausgebaut. Die Fluggesellschaft aus Hawaii konnte dabei die Nachfrage um 6,4 Prozent auf 1,335 Milliarden Passagiermeilen steigern. Der Sitzladefaktor verschlechterte sich im Februar um 5,2 Prozentpunkte auf 79,3 Prozent.

Hawaiian Airlines wurde 1929 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Honolulu auf Hawaii. Hawaiian betreibt ab dem Honolulu International Airport das größte Streckennetz von und nach Hawaii, die Fluggesellschaft beschäftigt rund 7.400 Mitarbeiter und hat eine Flottenstärke von siebzehn Airbus A321neo, 24 Airbus A330-200 und zwanzig Boeing 717-200.