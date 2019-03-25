Hawaiian präsentiert Februarzahlen

Hawaiian Airbus A330 (Foto: Hawaiian)

Im Berichtsmonat Februar 2019 flogen mit Hawaiian Airlines 870.538 Passagiere, dies entspricht einem Rückgang von 3,3 Prozent.

Verglichen mit dem Vorjahresfebruar hat Hawaiian das Angebot um 2,8 Prozent auf 1,486 Milliarden Sitzplatzmeilen ausgebaut. Die Fluggesellschaft aus Hawaii konnte dabei die Nachfrage um 2,3 Prozent auf 1,255 Milliarden Passagiermeilen steigern. Der Sitzladefaktor verschlechterte sich im Februar um 0,3 Prozentpunkte auf immer noch solide 84,5 Prozent.

Hawaiian Boeing 767 (Foto: Hawaiian)

Hawaiian Airlines wurde 1929 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Honolulu auf Hawaii. Hawaiian betreibt ab dem Honolulu International Airport das größte Streckennetz von und nach Hawaii, die Fluggesellschaft beschäftigt rund 5.500 Mitarbeiter und hat eine Flottenstärke von drei Airbus A321neo, 24 Airbus A330-200, sieben Boeing 767-300ER und zwanzig Boeing 717-200.