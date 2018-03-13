Hawaiian präsentiert Februarzahlen

Hawaiian Airlines A330 (Foto: Hawaiian Airlines)

Im Berichtsmonat Februar 2018 flogen mit Hawaiian Airlines 900.109 Passagiere, dies entspricht einem Wachstum von 8,6 Prozent.

Verglichen mit dem Vorjahresfebruar hat Hawaiian das Angebot um 4,9 Prozent auf 1,446 Milliarden Sitzplatzmeilen ausgebaut. Die Fluggesellschaft aus Hawaii konnte dabei die Nachfrage um 7,4 Prozent auf 1,226 Milliarden Passagiermeilen steigern. Der Sitzladefaktor verbesserte sich im Februar um 1,9 Prozentpunkte auf 84,8 Prozent.

Hawaiian Airlines wurde 1929 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Honolulu auf Hawaii. Hawaiian betreibt ab dem Honolulu International Airport das größte Streckennetz von und nach Hawaii, die Fluggesellschaft beschäftigt mehr als 6.000 Mitarbeiter und hat eine Flottenstärke von zwei Airbus A321neo, 24 Airbus A330-200, sieben Boeing 767-300ER. Die Airline hat noch vierzehn offene Aufträge für den Airbus A321neo und ganz frisch zehn für die Boeing 787-9.