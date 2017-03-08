Hawaiian präsentiert Februarzahlen

Hawaiian Airlines A330 (Foto: Hawaiian Airlines)

Im Berichtsmonat Februar 2017 flogen mit Hawaiian Airlines 828.582 Passagiere, dies entspricht einem schaltjahrbedingten Rückgang von 1,6 Prozent.

Verglichen mit dem Vorjahresfebruar hat Hawaiian das Angebot mit 1,378 Milliarden Sitzplatzmeilen gleichgehalten. Die Fluggesellschaft aus Hawaii konnte dabei die Nachfrage um 4,8 Prozent auf 1,142 Milliarden Passagiermeilen steigern. Der Sitzladefaktor verbesserte sich im Februar um 3,8 Prozentpunkte auf 82,9 Prozent.

Im vergangenen Jahr konnte Hawaiis Fluggesellschaft 11,051 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, gegenüber dem Vorjahr entspricht dies einem Wachstum von 3,5 Prozent.

Hawaiian Airlines wurde 1929 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Honolulu auf Hawaii. Hawaiian betreibt ab dem Honolulu International Airport das größte Streckennetz von und nach Hawaii, die Fluggesellschaft beschäftigt rund 5.500 Mitarbeiter und hat eine Flottenstärke von 55 Flugzeugen.