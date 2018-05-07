Hawaiian mit solidem Quartalsgewinn

Hawaiian Airlines A330 (Foto: Hawaiian Airlines)

Hawaiian Airlines hat im ersten Quartal 2018 einen Nettogewinn von 28,542 Millionen US Dollar erwirtschaftet, das entspricht einem Gewinnrückgang von 15,2 Prozent.

Die Fluggesellschaft aus Hawaii konnte den Umsatz im ersten Quartal des laufenden Jahres um 9,8 Prozent auf 665,412 Millionen US Dollar steigern. Der Aufwand hat sich um 15,6 Prozent auf 629,147 Millionen US Dollar verteuert. Den operativen Gewinn gibt Hawaiian mit 36,265 Millionen US Dollar an, verglichen mit dem ersten Quartal 2017 waren das 41,5 Prozent weniger.

In den ersten drei Monaten des laufenden Jahres konnte Hawaiian 2,891 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das entspricht einem Wachstum von knapp sieben Prozent. Die durchschnittliche Auslastung lag bei 85,2 Prozent und verbesserte sich somit um 1,2 Prozentpunkte.