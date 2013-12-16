Hawaiian meldet weniger Passagiere

Die Fluggesellschaft aus Hawaii verzeichnete im November 2013 einen Rückgang der Passagierzahlen, die erfolgsverwöhnte Airline aus Hawaii transportierte 3,1 Prozent weniger Passagiere als im Vorjahresnovember.

Im November 2013 flogen mit der Airline 766.252 Passagiere, dies entspricht einer Abnahme von 3,1 Prozent. Gegenüber dem November 2012 hat Hawaiian Airlines ihr Angebot um weitere vier Prozent auf 1,348 Milliarden Sitzplatzmeilen ausgebaut. Der Sitzladefaktor verschlechterte sich verglichen mit dem Vorjahresnovember von 82,4 auf unbefriedigende 79,2 Prozent. In den ersten elf Monaten des laufenden Jahres wählten 9,116 Millionen Fluggäste Hawaiian Airlines, das entspricht einem Plus von 5,1 Prozent.