Hawaiian meldet rückläufige Zahlen

Die Fluggesellschaft aus Hawaii verzeichnete im März 2014 eine Verkehrsabnahme von 5,3 Prozent auf 1,086 Milliarden Passagiermeilen.

Verglichen mit dem März 2013 hat Hawaiian Airlines ihr Angebot um 1,9 Prozent auf 1,383 Milliarden Sitzplatzmeilen abgebaut. Der Sitzladefaktor ging um 2,8 Prozentpunkte auf 78,5 Prozent zurück. Im Berichtsmonat flogen mit der Airline 829.584 Passagiere, dies entspricht einer Abnahme von 1,9 Prozent. Hawaiian Airlines ist seit 84 Jahren am Markt und betreibt das grösste Streckennetz von und nach Hawaii, die Fluggesellschaft hat eine Flottenstärke von mehr als 40 Flugzeugen. Die Airline ist während den vergangenen Jahren stark gewachsen und befindet sich momentan in einer Konsolidierungsphase.