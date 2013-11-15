Hawaiian meldet mehr Verkehr

Die Fluggesellschaft aus Hawaii verzeichnete im Oktober 2013 eine Verkehrszunahme von 4,7 Prozent auf 1,168 Milliarden Passagiermeilen.

Gegenüber dem Oktober 2012 hat Hawaiian Airlines ihr Angebot um weitere 5,3 Prozent auf 1,408 Milliarden Sitzplatzmeilen ausgebaut. Der Sitzladefaktor verschlechterte sich im Oktober von 83,3 auf 82,9 Prozent. Im Oktober flogen mit der Airline 822.281 Passagiere, dies entspricht einer Steigerung von 1,5 Prozent. In den ersten zehn Monaten des laufenden Jahres flogen mit Hawaiian 8,350 Millionen Passagiere, dies entspricht einer Zunahme von sechs Prozent. Hawaiian Airlines ist seit 84 Jahren am Markt und betreibt das grösste Streckennetz von und nach Hawaii, die Fluggesellschaft hat eine Flottenstärke von mehr als 40 Flugzeugen.