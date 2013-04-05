Hawaiian meldet mehr Verkehr

Die Fluggesellschaft aus Hawaii verzeichnete im März 2013 eine Verkehrszunahme von 23,8 Prozentpunkten auf 1,146 Milliarden Passagiermeilen.

Verglichen mit dem März 2012 hat Hawaiian Airlines ihr Angebot um weitere 29,3 Prozentpunkte auf 1,410 Milliarden Sitzplatzmeilen ausgebaut. Der Sitzladefaktor ging um 3,6 Prozentpunkte auf 81,3 Prozent zurück. Im Berichtsmonat flogen mit der Airline 855.746 Passagiere, dies entspricht einer Zunahme von 10,2 Prozentpunkten. Hawaiian Airlines ist seit 83 Jahren am Markt und betreibt das grösste Streckennetz von und nach Hawaii, die Fluggesellschaft hat eine Flottenstärke von rund 40 Flugzeugen.